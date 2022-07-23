Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ duyurdu: Maymun çiçeği virüsü için ‘küresel acil durum’ ilan edildi /23 Temmuz 2022 19:31

DSÖ duyurdu: Maymun çiçeği virüsü için ‘küresel acil durum’ ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınına yönelik "küresel acil durum" ilan etti.

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Türkiye’de de görülen maymun çiçeği virüsü için Dünya Sağlık Örgütü yeni bir karar aldı. DSÖ, salgın nedeniyle ‘küresel acil durum’ ilan etti.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa bölgesinde son 3 haftada maymun çiçeği vakalarının 3 kart arttığı belirmişti.

Kluge, “Hükümetlere ve sivil topluma, maymun çiçeği hastalığının büyük bir coğrafi alanda kendini göstermesini önlemek için önümüzdeki haftalarda ve aylarda çalışmalarını artırma çağrımı yineliyorum. Bu hastalığın giderek yayılmasını tersine çevirmek için acil ve koordineli eylem zorunludur” ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE’DE DE VAKA GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Koca, 30 Haziran’da  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Koca”Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
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