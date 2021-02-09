Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ ekibinden açıklama /09 Şubat 2021 21:24

DSÖ ekibinden açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüsünün kökenlerini Wuhan'da araştıran ekibi, bulgularını kamuoyuyla paylaştı. Ekibin başkanı olan virüs uzmanı Peter Ben Embarek, pandemiye yol açan virüsün çok büyük ihtimalle doğal yollardan yarasalarda ortaya çıktığını söyledi; virüsün laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin 'son derece düşük' olduğunu belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüsünün kökenlerini araştırmak için Wuhan'da incelemelerde bulunan ekibi basın toplantısı düzenledi. Ekibin başkanı olan virüs uzmanı Peter Ben Embarek, soruşturmaları sırasında yeni bilgiler edindiklerini ama pandemi hakkındaki görüşlerini dramatik biçimde değiştirecek bir sonuca ulaşmadıklarını söyledi.

Embarek, salgının kökenlerini tespit etmeye yönelik çalışmaların 'virüsün ilk olarak doğal yollardan yarasalarda ortaya çıktığına' işaret ettiğini belirtti; virüsü taşıyan ilk yarasaların ise muhtemelen Wuhan'da olmadığını söyledi.

'LABORATUVARDAN SIZMIŞ OLMA İHTİMALİ SON DERECE DÜŞÜK'

DSÖ uzmanı, virüsün laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin 'son derece düşük' olduğunu vurguladı; bu konuda daha fazla araştırma yapmayacaklarını belirtti.

'HANGİ HAYVANDAN GEÇTİĞİNİ BİLMİYORUZ'

Virüsün ilk olarak nasıl ortaya çıktığına dair araştırmaların sürdüğünü aktaran DSÖ uzmanı, yarasalardan insana geçiş sürecindeki aracı hayvanın henüz bilinmediğini vurguladı.

Embarek, ekibin araştırmalarında Aralık 2019'dan önce Covid-19'la bağlantılandırılabilecek bir kanıt bulmadığını belirtti;, bununla birlikte, bu tarihte Wuhan'da yaşanan salgının Huanan hayvan pazarıyla sınırlı olmadığını tespiy ettiklerini ekledi.
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