Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'de sert dönüş! "Korona laboratuvardan kaçtı" iddiası en üst perdeden dillendirildi /16 Temmuz 2021 11:24

DSÖ'de sert dönüş! "Korona laboratuvardan kaçtı" iddiası en üst perdeden dillendirildi

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Covid-19 salgını ile Çin'deki laboratuvar sızıntısı arasında potansiyel bir bağ olabileceği ihtimali konusunda farklı açıklamalar geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceği teorisini yok saymak için henüz erken olduğunu söyledi ve ve Çinli yetkililerden daha şeffaf olmaları talebinde bulundu.

DSÖ daha önce koronavirüsün laboratuvar değil hayvanlardan insana bulaştığı teorisine dikkat çekmişti.

Örgütün merkezi Cenevre'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan genel sekreter "Ben de bir laboratuvar teknisyeniyim, ben de bir bağışıklık uzmanıyım ve laboratuvarlarda çalıştım, ve bu tür kazalar olur" dedi ve bunun alışılmış bir durum olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus


Bu yıl Covid-19'a neden olan koronavirüsün kökenini araştırmak üzere virüsün ilk defa tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine giden DSÖ ekibinin ham verilere ulaşma konusunda güçlük çektiğini vurgulayan genel sekreter Çin'den "daha şeffaf, açık ve işbirlikçi olması"nı talep ettiklerini kaydetti.

Çin'den şeffaflık, açıklık ve işbirlikçi tutum talebi

SARS-Cov2 virüsünün Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndan çıktığı iddialarının kesin olarak reddedilebilmesi için tam bilgiye ihtiyaç olduğunu vurgulayan genel sekreter "Bizim salgından önce ve salgının başında o laboratuvardaki duruma dair doğrudan bilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

DSÖ yetkilileri kurum içinde Çinli meslektaşlarının bilgi sakladığına dair zorluk çektiği bildirilirken, Genel sekreter Ghebreyesus ise salgın boyunca Çin'in hızlı ve şeffaflığından övgü dolu sözlerle bahsediyordu.

Salgın boyunca Çin'in hızlı ve şeffaf davrandığına dair övgüyle bahseden Ghebreyesus'un DSÖ'nün güçlü üyelerinin lehine sergilediği genel tutumdan uzaklaşarak kaydettiği bu açıklamaların örgütün mart ayında hazırladığı raporla çelişmesi dikkat çekti.

Şubat ayında Çin'in Vuhan kentine giderek araştırma yapan DSÖ ekibini hazırladığı raporda koronavirüsün laboratuvarı sızıntısı değil yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı üzerinde durulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Trump'sa salgının kökeninin Çin'deki laboratuvardan sızdığı iddialarını kanıt bulunmamasına rağmen gerçek sayarak koronavirüsü "Çin virüsü" olarak adlandırmıştı.

Başkan Joe Biden ise mayıs ayında Amerikan istihbarat kurumlarına salgının laboratuvar sızıntısından kaynaklanma ihtimalinin değerlendirilmesi talimatını vermişti.

Bilim insanlarının büyük bir kısmı koronavirüsün kökeninin yarasalar olduğu görüşünde ancak virüsün insan nasıl atladığına, arada bir başka hayvan ya da yol olup olmadığına dair henüz net bir sonuca ulaşamadı. Hayvan virüslerinin doğal kaynağının tespiti genellikle on yıllar boyunca sürebiliyor.
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