Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da karantinada /02 Kasım 2020 22:11

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da karantinada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olması nedeniyle karantinada olduğu belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da karantinada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu için kendisinin karantinaya aldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, kendisinin karantinaya aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ghebreyesus, “Test sonucu pozitif çıkan biriyle temas kurduğum tespit edildi. İyiyim ve semptomlarım yok ancak önümüzdeki günlerde kendi kendimi karantina alacağım. Hepimizin sağlık rehberliğine uymamız kritik derecede önemlidir. Bu şekilde, Covid-19 bulaşma zincirini kırarız, virüsü bastırırız ve sağlık sistemini koruruz” ifadelerini kullandı.
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