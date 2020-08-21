Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus İspanyaol gribini örnek gösterdi /21 Ağustos 2020 22:00

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus İspanyaol gribini örnek gösterdi

İspanyol gribi salgınının 2 yılda kontrol altına alınabildiğini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün de 2 yıldan kısa bir sürede kontrol altına alınacağını umduğunu ifade etti.

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 pandemisini İspanyol gribiyle karşılaştırarak salgının iki yıldan kısa sürede sona ermesini umduklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1918’deki İspanyol gribi pandemisinin kontrol altına alınmasının iki yıl sürdüğünü hatırlatarak Covid-19 pandemisinin iki yıldan daha kısa sürede sona ereceğini umduğunu söyledi.

İki pandemi dönemi arasındaki farklılıklara işaret eden DSÖ Direktörü, “Küreselleşme, yakınlık, bağlantılılık gibi bir dezavantajımız var. Ama daha iyi teknoloji gibi bir avantajımız da var. Bu yüzden pandemiyi iki yıldan kısa sürede bitirmeyi umuyoruz” dedi.

Ghebreyesus “elimizdeki araçlardan en üst düzeyde yararlanarak ve aşı gibi ek araçlara sahip olabileceğimizi umarak 1918 gribinden daha kısa sürede bunu bitirebileceğimizi umuyorum” diye konuştu.
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