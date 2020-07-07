Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus uyardı /07 Temmuz 2020 22:43

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs pandemisinin hızlandığını ifade ederek, salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığını da belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiğini belirterek, pandeminin hızlandığını ve zirve noktasına ulaşılmadığını açıkladı. Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığını ifade etti.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurgularken, "Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11,4 milyon Covid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hâlâ artıyor" diye konuştu.

Son birkaç aydır Koronavirüs'ün kaynağının tartışıldığını hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte 'tanımlamak' ve 'hayvan insana nasıl geçtiğini' araştırmak üzere hafta sonu Çin'e gideceğini söyledi.
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