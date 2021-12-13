DSÖ hala çözemedi: Omicron ile ilgili ciddi belirsizlik var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aralarında Türkiye’nin de olduğu 60’dan fazla ülkede görülen Covid-19’un Omicron varyantının küresel sağlık açısından “çok büyük risk” doğurduğu uyarısında bulundu.







DSÖ’den dün yapılan açıklamada, ilk defa geçen ay Güney Afrika ve Hong Kong’da görülen Omicron varyantıyla ilgili ciddi belirsizlikler olduğu, aşıların varyanta karşı etkisiz kaldığı yönündeki bazı kanıtlara karşın bu konuda klinik verinin sınırlı kaldığı ve daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu bildirildi.





YETERLİ ANTİKOR YOK





DSÖ’nün açıklamasında “Yeni Omicron varyantıyla ilgili genel risk bir dizi nedenden dolayı çok yüksek olmayı sürdürüyor” ifadeleri yer aldı. DSÖ, ön verilerin Omicron’un ilk görüldüğü Güney Afrika’da yeniden Covid-19’a yakalananların sayısının arttığını da duyurdu.







Aşı olan ve daha önce Covid-19’la enfekte olanların Omicron’a karşı yeterli düzeyde antikor üretemediğini kaydeden örgüt, bu durumun yüksek bulaşma oranlarına ve “ciddi sonuçlara” yol açtığına dikkat çekti. DSÖ, Omicron’un Delta varyantından daha bulaşıcı olup olmadığı konusundaysa belirsizlikler olduğunu belirtti.