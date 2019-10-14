Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ: Harekat sebebiyle 200 bin kişi evini terk etti /14 Ekim 2019 15:05

DSÖ: Harekat sebebiyle 200 bin kişi evini terk etti

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalanların sayısının 200 bine ulaştığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyon nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalanların sayısının kaygı verici düzeyde olduğunu açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye'nin Çarşamba günü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonlar nedeniyle göçe zorlanan kadın, erkek ve çocuk sayısının 200 bine yaklaştığı bildirildi.

DSÖ'den Pazartesi günü yapılan açıklamada bölgede yaklaşık 1,5 milyon insanın fiziksel ve ruhsal açıdan yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Ülkede hakim olan savaş ortamı nedeniyle zaten zayıflamış durumdaki sağlık sisteminin, Türkiye'nin düzenlediği operasyon nedeniyle daha da zayıfladığına da dikkat çekildi.

BM, operasyonun sürmesi durumunda göç etmek zorunda kalacak insan sayısının 400 bine ulaşabileceği ve insani krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulunuyor.

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