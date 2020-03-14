DSÖ: Henüz zirve görülmedi

DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Neler olacağını tahmin edemeyiz, ama her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu pandeminin gelişme eğrisi, her bir ülkenin eylemlerine bağlı… Bu, ülkelerin tespit ettikleri ilk vakalara ne kadar saldırgan tepki vereceğine bağlı" ifadelerini kullandı.







Kerkhove, "Ancak biz, dünya genelinde zirveye ne zaman ulaşılacağını söyleyemeyiz. Ama ne kadar erken olursa o kadar iyi, diye umuyoruz" dedi.





Halihazırda pandemiden en çok etkilenen ülkelerin yeni vaka sayısında azalma sağlamayı başardığını söyleyen Kerkhove, ama dikkatli olunması gerektiğini, çünkü hastalığın tekrar hız kazanabileceğini de sözlerine ekledi.