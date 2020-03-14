Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ: Henüz zirve görülmedi /14 Mart 2020 13:33

DSÖ: Henüz zirve görülmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ne zaman zirveyi göreceğini söyleyemeyeceklerini ama en kısa zamanda olmasını umduklarını açıkladı.

SHABER3.COM

DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Neler olacağını tahmin edemeyiz, ama her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu pandeminin gelişme eğrisi, her bir ülkenin eylemlerine bağlı… Bu, ülkelerin tespit ettikleri ilk vakalara ne kadar saldırgan tepki vereceğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Kerkhove, "Ancak biz, dünya genelinde zirveye ne zaman ulaşılacağını söyleyemeyiz. Ama ne kadar erken olursa o kadar iyi, diye umuyoruz" dedi.

Halihazırda pandemiden en çok etkilenen ülkelerin yeni vaka sayısında azalma sağlamayı başardığını söyleyen Kerkhove, ama dikkatli olunması gerektiğini, çünkü hastalığın tekrar hız kazanabileceğini de sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ: Henüz zirve görülmedi Sonraki Haber >>

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:25