Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze’de iki yılda 42 bin kişiyi sakat bıraktı /03 Ekim 2025 08:42

İsrail Gazze’de iki yılda 42 bin kişiyi sakat bıraktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in iki yıldır süren saldırıları sonucu Gazze’de 42 bine yakın kişinin sakat kaldığını, bunların dörtte birini çocukların oluşturduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

DSÖ Filistin Bölgeleri temsilcisi Richard Peeperkorn’un paylaştığı verilere göre, yaralanmaların büyük kısmı ampütasyon, baş ve omurilik hasarları gibi ömür boyu sürecek sağlık sorunları içeriyor.

7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısının ardından başlayan İsrail operasyonlarında Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre 66 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 170 bin kişi yaralandı. Bağımsız insan hakları kuruluşları da on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini doğrularken, ölümler arasında kadın ve çocukların çoğunluğu oluşturduğunu vurguluyor.

Resmî kayıtlara göre sağlık merkezlerinde 5 binden fazla ampütasyon yapıldı; ancak yaralanma sırasında gerçekleşen uzuv kayıpları bu rakama dahil değil. Uzmanlar, gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, en sık görülen yaralanmaların patlamalardan kaynaklanan bacak ve kol hasarları, travmatik beyin yaralanmaları, omurilik zedelenmeleri, ağır yanıklar ve yüz-göz bölgelerinde kalıcı hasarlara yol açan ciddi travmalar olduğunu belirtti.

Gazze’de sağlık sistemi çökmenin eşiğinde. Bölgedeki 36 hastaneden yalnızca 14’ü kısmen çalışabiliyor. Savaş öncesinde yaklaşık bin 300 fizyoterapist ve 400 ergonomist görev yaparken, bugün bölgede protez uzuv üretip takabilecek yalnızca sekiz uzman kaldı. DSÖ, saldırılar ve zorunlu göçler nedeniyle rehabilitasyon hizmetlerine ulaşımın neredeyse imkânsız hale geldiğini bildirdi.
