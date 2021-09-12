DSÖ karamsar: Aşıların pandemiyi bitireceğini düşünmüyorlar

Koronavirüs aşılarının salgını sona erdireceği görüşü zayıflarken Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, hükümetlerin üçüncü doz dahil olmak üzere kademeli olarak artık yeni stratejiler benimsemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.







Covid-19 aşılarının pandeminin yayılmasını durdurmayacağını belirten DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, hükümet yetkililerinin virüsle uzun vadede başa çıkmak için yeni aşı stratejilerine hazırlanmaları gerektiğini söyledi.





Kluge açıklamasında, Covid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini ve koronavirüsün de grip gibi insanoğluyla birlikte var olmayı sürdüreceğini düşünüyor.







DSÖ yetkilisi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, insanların yüzde 70'inin aşılanması halinde salgının sona ereceğini söylemişti.





Ancak yeni varyantlar nedeniyle bugün durumun artık değiştiğine işaret eden Kluge, "Bu nedenle liderlerin yeni aşı stratejilerini uyarlamaları gerekiyor." uyarısında bulundu.







Varlıklı ülkelerdeki vatandaşların büyük kısmı yüzde 80 oranında her iki doz aşıyı olmuş olsa da yoksul ülkelerde bu rakam hala yüzde 0,1 seviyesinde.





Sene başında "Aşılamada minimum yüzde 70'lik seviyeye ulaştığımızda pandemi sona erecek." ifadesini kullanan Dr. Kluge, bugün Delta gibi yeni varyantlar nedeniyle bu durumun artık değiştiğini aktardı.







"Bence bu (durum) bizi aşının amacının her şeyden önce daha ciddi hastalıkları önlemek olduğu noktasına getiriyor ki bu ölümdür." diyen Kluge, "Covid'in de gripte olduğu gibi mutasyona uğramaya ve bizimle kalmaya devam edeceğini düşünürsek, aşı stratejimizi kademeli olarak endemik bulaşmaya nasıl adapte edeceğimizi düşünmeliyiz ve bu bağlamda bilgiler toplamalıyız." şeklinde konuştu.





Medikal alanda bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun 'epidemi' bir salgın olduğu kabul ediliyor.