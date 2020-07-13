Samanyolu Haber /Gündem / Florida’da 24 saatte 15 bin yeni vak'a /13 Temmuz 2020 10:06

Florida’da 24 saatte 15 bin yeni vak'a

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güney eyaleti Florida son 24 saatte 15 bin yeni vakayla günlük vaka sayısı rekorunu kırdı.

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Son verilere göre Florida bir ülke olsaydı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya ve Hindistan’ın akabinde dünyada vak'a sayısı en fazla olan dördüncü ülke olacaktı.

Özellikle ülkenin güneyindeki Florida, Arizona ve Teksas gibi eyaletlerde vak'a sayılarında rekor artışlar yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyse okulların yeniden açılması konusunda isteğini her fırsatta dile getiriyor. 

TRUMP VALİLERE BASKI YAPACAK

Başkan Trump geçen hafta bu konunun görüşüldüğü Beyaz Saray’daki bir toplantının ardından okulların tam faaliyete geçmesi için valilere baskı yapacağını söylemişti.

Florida, Michigan ve Missouri eyaletlerinde maske takma uygulamasının kişisel özgürlüklerini ihlal ettiğini düşünenler protesto gösterilerine hazırlanıyor.

Florida’nın günlük vaka artışı Avrupa ülkelerinin salgında zirveyi yaşadıkları dönemdeki vak'a sayılarını bile geçmiş durumda. 

Florida ABD’de bir dönem salgının merkezlerinden olan ancak son haftalarda vak'a sayısının iyice azaldığı New York’un 12 bin 842 olan günlük vaka artışı rekorunu da geçmiş durumda.

Trump’ın maske takmaması ülkede maske takılması konusunda siyasi tartışmaları da beraberinde getiriyordu. 

Trump ilk kez cumartesi günü başkent bölgesinde bir askeri sağlık merkezini ziyaret ederken maskeyle görüntülendi.

Uzmanlar maske takmanın bugüne kadar 134 bin Amerikalı’nın hayatına mâl olan virüsün yayılmasını önleyeceği görüşünde.

PELOSİ: ‘FEDERAL YÖNETMELİK MECBURİ OLMALI

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise okulların sağlıklı şekilde açılması için öneriler içeren federal sağlık yönetmeliğinin mecburi olmasını istedi. 

Başkan Trump yönetmeliği hazırlayan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ni (CDC) çok maliyetli ve katı bir yönetmelik hazırlamakla eleştirmişti.

Pelosi, özellikle ekonomik faaliyetleri erkenden yeniden başlatan eyaletlerde vak'a sayılarının arttığı bir dönemde Trump’ı sonbahardaki gelecek eğitim döneminde okulların tamamen faaliyete geçmesi konusunda baskı uyguladığı için eleştirdi.

CNN televizyonuna konuşan Pelosi, ‘‘Okula geri dönülmesi virüsün yayılması konusunda en büyük riski oluşturuyor. CDC’nin bir yönetmeliği varsa buna uymak zorunlu olmalı.’’ dedi.

Florida’nın Orlando şehrindeki Walt Disney World tematik parkı kısıtlı sayıda ziyaretçi için hafta sonunda kapılarını açmaya başladı. 

Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçilerin içeride de maske takması isteniyor. Ayrıca parkta geleneksel geçit törenleri, havai fişek gösteri ve kalabalık etkinlikler de düzenlenmiyor.

FLORİDA'DA MASKE TAKMAK MECBURİ

Reuters haber ajansının verilerine göre son iki haftada 40 eyalette vak'a sayılarında artış görüldü. 

ABD dört gün arka arkaya 60 bin yeni vak'a ile dünya genelinde rekor kırdı. Arizona, California, Florida ve Teksas eyaletlerinde Corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılma oranı ve pozitif test sayısında da artış var.

Florida eyaletinde 20 Haziran’dan itibaren toplum içinde maske takılması mecburi hâle getirildi. Ancak karara karşı çıkanlar Florida’nın Windermere şehrinde bir restoranda protesto gösterisi düzenledi. 

Restoranın sahibi çalışanlarının maske takmasını mecburi tutmadığını söylemişti.
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