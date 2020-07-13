Florida’da 24 saatte 15 bin yeni vak'a

PELOSİ: ‘FEDERAL YÖNETMELİK MECBURİ OLMALI

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise okulların sağlıklı şekilde açılması için öneriler içeren federal sağlık yönetmeliğinin mecburi olmasını istedi.

Başkan Trump yönetmeliği hazırlayan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ni (CDC) çok maliyetli ve katı bir yönetmelik hazırlamakla eleştirmişti.

Pelosi, özellikle ekonomik faaliyetleri erkenden yeniden başlatan eyaletlerde vak'a sayılarının arttığı bir dönemde Trump’ı sonbahardaki gelecek eğitim döneminde okulların tamamen faaliyete geçmesi konusunda baskı uyguladığı için eleştirdi.

CNN televizyonuna konuşan Pelosi, ‘‘Okula geri dönülmesi virüsün yayılması konusunda en büyük riski oluşturuyor. CDC’nin bir yönetmeliği varsa buna uymak zorunlu olmalı.’’ dedi.





Florida’nın Orlando şehrindeki Walt Disney World tematik parkı kısıtlı sayıda ziyaretçi için hafta sonunda kapılarını açmaya başladı.





Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçilerin içeride de maske takması isteniyor. Ayrıca parkta geleneksel geçit törenleri, havai fişek gösteri ve kalabalık etkinlikler de düzenlenmiyor.





FLORİDA'DA MASKE TAKMAK MECBURİ





Reuters haber ajansının verilerine göre son iki haftada 40 eyalette vak'a sayılarında artış görüldü.





ABD dört gün arka arkaya 60 bin yeni vak'a ile dünya genelinde rekor kırdı. Arizona, California, Florida ve Teksas eyaletlerinde Corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılma oranı ve pozitif test sayısında da artış var.





Florida eyaletinde 20 Haziran’dan itibaren toplum içinde maske takılması mecburi hâle getirildi. Ancak karara karşı çıkanlar Florida’nın Windermere şehrinde bir restoranda protesto gösterisi düzenledi.





Restoranın sahibi çalışanlarının maske takmasını mecburi tutmadığını söylemişti.