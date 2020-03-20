Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ Koronavirüs WhatsApp hattı kurdu /20 Mart 2020 20:31

DSÖ Koronavirüs WhatsApp hattı kurdu

WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Fact-Checking Network’ün (IFCN) de katkılarıyla Koronavirüs Bilgi Merkezi Hattı kurulduğunu duyurdu.

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+41 79 893 18 92 numaralı hat, tüm dünyadan vatandaşların Koronvirüs’le ilgili doğru bilgiye ulaşmasını amaçlıyor. Bilgi hattından salgına ilişkin son istatistiklere, korunma yollarına, seyahat önerilerine ve merak edilen soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

+41 79 893 18 92 numarası rehbere eklendikten sonra Whatsapp hattına herhangi bir şey yazdığınızda kullanıcıları şöyle bir karşılama ekranı karşılıyor:

Dünya Sağlık Örgütü’ne Hoşgeldiniz

DSÖ’den son Koronavirüs hastalığı salgını (COVID-19) ile ilgili bilgileri ve yönlendirmeleri alın.

Koronavirüs ile ilgili ne bilmek istiyorsunuz?

Aşağıdaki konu başlıklarının numaralarını veya yanlarındaki emojileri kullanarak ne zaman isterseniz son bilgileri öğrenebilirsiniz

Reply with a number (or emoji) at any time to get the latest information on the topic:

1. Son istatistikler ?

2. Kendinizi koruma ?

3. Cevaplanmış sorular?

4. Şehir efsaneleri (Doğru bilinen yanlışlar) ?

5. Seyahat önerileri ?

6. Haberler & Basın Açıklamaları ?

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