Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanmayın /02 Haziran 2020 11:11

DSÖ: Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde antibiyotik kullanımına karşı uyardı.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 tedavi ederken antibiyotik kullanılmasının bakteriyel enfeksiyonları arttıracağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Kovid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun oluşturacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak" dedi. 

DSÖ, Kovid-19'u hafif semptom ile geçiren hastaların antibiyotik kullanmaması gerektiğini açıkladı. 
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