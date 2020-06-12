DSÖ: 'Malesef aşı dışında bir çözümümüz yok'

Hala tedavisi süren 3 milyon 336 bin 641 aktif enfekte vaka bulunuyor.Koronavirüs pandemisi henüz bitmiş değil. Kaygılar devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, dünyanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edebilmesinin en güvenli ve etkili yolunun aşı olduğunu söyledi.





Swaminathan, "Adil ve eşit" aşı dağıtımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi de verdi.Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, dünyanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edebilmesinin en güvenli ve etkili yolunun aşı olduğunu söyledi.





Swaminathan, Covid-19 aşısı bulunduğunda dağıtımının nasıl yapılacağına ilişkin küresel işbirliği olması gerektiğini söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü'nün sosyal medya hesabından bir soru-cevap yayınına katılan Dr. Swaminathan, "Herkes bir aşı bekliyorum, bu pandemiden çıkışın en iyi yolunun aşı olduğu belli. Eğer yeterli insana aşı yapabilirseniz (yüzde 50 oranında bağışıklık oluşması) virüsün bir insandan diğerine bulaşması engellenebilir" dedi.





Şu anda dünyada 200 farklı Covid-19 aşı çalışması yapılıyor. Çalışmalar arasında 10 şirket insanlar üzerinde test aşamasına geçti.





Dr. Swaminathan, şöyle dedi:





"Aşı üretimi normalde 10 ila 20 yıl arasında sürer. Burada biz 12-18 ay arasında bir aşı üretmekten bahsediyoruz. Aşının güvenli olması, Covid-19 bağışıklığı yaratırken başka komplikasyonlar yaratmaması çok önemli. Aynı zamanda aşının yeterli sayıda insan için ulaşılabilir olması da çok önemli. Bu noktada küresel işbirliği gerekli. Üye ülkelerimiz şu an "adil ve eşit" aşı dağıtımının nasıl yapılacağını tartışıyor. Diyelim başlangıçta 50 milyon aşı var. Kimin daha çok ihtiyacı olacak? Kimin daha dezavantajlı durumda olduğu göz önünde bulunmalı. Ön cephede çalışanlar mı? Hastalar mı? Yaşlılar mı? Buna karar vermeliyiz."