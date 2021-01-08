Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: Mutasyon 22 Avrupa ülkesinde görüldü /08 Ocak 2021 11:14

DSÖ: Mutasyon 22 Avrupa ülkesinde görüldü

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan açıklamada, koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı yeni türünün 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiği belirtildi.

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni türünün 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğini ifade etti.

Çevirimiçi basın toplantısında açıklama yapan Kluge, “Tüm virüsler gibi yayılan Kovid-19 virüsü de zamanla değişti. SARS-CoV-2'nin (VOC) endişe verici varyantının olası etkisi ile ilgili endişeleri anlıyorum. Avrupa bölgesinde yirmi iki ülke bu yeni varyantı tespit etti” diye konuştu.

Yeni varyantın hastalığın ciddiyetini etkilemese de daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Kluge, ayrıca yeni mutasyonun tüm yaş gruplarına yayıldığını, aynı zamanda çocukların yüksek risk altındaki grupta olmadığını vurguladı.

Geçen ayın ortalarında İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilmiş, halka daha temkinli olma çağrısında bulunulmuştu.
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