Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ: Mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle temastayız /20 Aralık 2020 14:35

DSÖ: Mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle temastayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle 'yakın temasta' olduklarını açıkladı.

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DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların 'bilgi, sonuç ve analizlerinin' İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

'Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri' hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

Yeni tür yüzde 70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.
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