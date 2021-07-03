Samanyolu Haber /Eğitim / DSÖ: Okullarda sürekli test yapılmaya devam edilmeli /03 Temmuz 2021 11:34

DSÖ: Okullarda sürekli test yapılmaya devam edilmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) herhangi bir vaka tespit edilmemiş olsa bile okullarda Covid-19 testlerinin yapılması tavsiyesinde bulundu.

SHABER3.COM

Okullarda taramalar daha önce yalnızca grup koronavirüs vakası tespit edildiğinde öneriliyordu, ancak DSÖ şimdi PCR veya hızlı antijen testlerinin öğrenciler ve personel arasında semptom yokken bile yapılması gerektiğine inanıyor.

"Salgının çocukların eğitimlerini ve gelişimlerini çalmasına izin veremeyiz"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr Hans Kluge yaptığı açıklamada, "Yaz ayları, hükümetlere enfeksiyon oranlarını düşürmeye ve okulların kapanmasını önermekten kaçınmaya yardımcı olacak doğru önlemleri almaları için değerli bir fırsat penceresi sunuyor" dedi.
"Salgının çocukların eğitimlerini ve gelişimlerini çalmasına izin veremeyiz" diyen Kluge ayrıca okulların kapatılmasının "çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi, sosyal ve zihinsel sağlığı üzerinde çok zararlı bir etkisi olduğunu" da sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ: Okullarda sürekli test yapılmaya devam edilmeli Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:00