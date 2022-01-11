Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ: Omicron, kısa sürede Avrupa nüfusunun yarısına bulaşacak /11 Ocak 2022 16:37

DSÖ: Omicron, kısa sürede Avrupa nüfusunun yarısına bulaşacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6-8 hafta içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantının bulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

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Avrupa’da 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, gelecek 6-8 hafta içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına koronavirüsün Omicron varyantının bulaşmasının beklendiğini söyledi.

Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına dikkati çeken DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla Covid vakası tespit edildiğini, iki hafta içinde iki katına çıktığını söyledi.

Kluge “Bu oranda, Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, bölge nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasının 6-8 hafta içinde enfekte olacağını öngörüyor” dedi.
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