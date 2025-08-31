Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ 'riski çok yüksek' diyerek duyurdu: 31 ülkede kolera alarmı! /31 Ağustos 2025 15:05

DSÖ 'riski çok yüksek' diyerek duyurdu: 31 ülkede kolera alarmı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini bildirdi.

SHABER3.COM

DSÖ tarafından yayımlanan raporda, şu anda 31 ülkede salgın yaşandığı ve 4 bin 738 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” ifadeleri kullanıldı.
 
DSÖ, salgınlardaki artışın en önemli nedenlerini çatışmalar, yoksulluk ve altyapı yetersizliği olarak sıraladı.

Özellikle kırsal bölgeler ve sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin daha yüksek olduğunun altı çizildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ 'riski çok yüksek' diyerek duyurdu: 31 ülkede kolera... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:17:30