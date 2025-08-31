DSÖ 'riski çok yüksek' diyerek duyurdu: 31 ülkede kolera alarmı!

DSÖ tarafından yayımlanan raporda, şu anda 31 ülkede salgın yaşandığı ve 4 bin 738 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, salgınlardaki artışın en önemli nedenlerini çatışmalar, yoksulluk ve altyapı yetersizliği olarak sıraladı.





Özellikle kırsal bölgeler ve sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin daha yüksek olduğunun altı çizildi.