DSÖ, Sputnik V aşısının tanınmasını onayladı

DSÖ’nün ABD’li temsilcileri ile Cenevre’de gerçekleşen toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tanınması için tüm engellerin kalktığını, geriye bazı idari prosedürlerin kaldığını söyledi.







Sputnik'in aktardığına göre; Muraşko, “Rusya'nın Sputnik V aşısının tescili ve tanıtımı konusundaki pozisyonuna sonuna kadar kulak verildi. Bugün itibarıyla tüm soruları tamamen kaldırmış bulunuyoruz. Bundan böyle DSÖ platformunda aşının tescili ile ilgilenen şirketin bir takım belgeleri imzalaması ve ek belgeler sağlaması gerekiyor. Tüm bunlar idari bir prosedürdür. Bugün itibarıyla tüm engeller kalkmış durumda, ilerideki çalışma için herhangi bir engel görmüyoruz. Bu, DSÖ Genel Direktörü tarafından onaylandı” diye konuştu.





ABD, RUSYA İLE AŞI SERTİFİKALARININ KARŞILIKLI OLARAK TANINMASININ RASYONELLİĞİNİ ANLIYOR





Muraşko ayrıca Rusya'nın ABD’li temsilciler ile aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını görüştüğünü, ileri sürdüğü argümanlara kulak verildiğini ve yakın zamanda yanıt almayı beklediğini ifade etti.





“ABD dahil olmak üzere aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusu tartışıldı. ABD için bu konu önemli. Aşıların piyasada satılması için ön yeterlilik prosedürü olmaksızın etkinliğini değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar tartışıldı. Aynı konu DSÖ ile de görüşüldü” diyen Muraşko, şöyle devam etti:





“Argümanlara kulak verdiler, mantıklı olduğunu anlıyorlar. Zira bir aşıya, piyasa satışı için ve Kovid’i önlemek üzere onay verilmesi birbirinden farklı iki süreçtir. Meslektaşlarımızın yetkin, bilgili olduklarını, sözlerimizi takdir edeceklerini ve bu konuya geri döneceğimizi düşünüyorum.”





Muraşko, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunun, Rus heyetinin başta Fransa ve Kenya olmak üzere diğer DSÖ ülkeleri ile yaptığı ikili temaslar sırasında da görüşüldüğünü de ifade etti.