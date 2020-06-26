DSÖ tarih verip uyardı

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına alırken, Worldometers'ın verilerine göre 10 milyon vaka sınırına dayanan salgında şimdiye dek 492 binden fazla kişi hayatını kaybetti.







Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke normalleşme adımları atarken, salgında ikinci dalga endişesine ilişkin en korkutucu uyarılardan biri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Dr. Ranieri Guerra’dan geldi.İtayan Rai TV'ye konuşan Dr. Ranieri Guerra, normalleşmeyle birlikte kaldırılan kısıtlamaların vakaların artmasında kritik rol oynayacağını söylerken, ikinci dalgada milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.





İSPANYOL GRİBİNE BENZİYOR”





İspanyol gribi ile koronavirüs salgınını kıyaslayan Dr. Guerra, "Korona ile benzer şekilde ilerleyen İspanyol gribi, yaz aylarında düşüş göstermiş ancak eylül ve ekim aylarında yeniden zirve yapmıştı. Oluşan bu ikinci dalgada 50 milyon insan hayatını kaybetti. Salgın ortaya koyduğumuz hipotezlerdeki gibi ilerliyor" dedi.