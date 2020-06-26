Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ tarih verip uyardı /26 Haziran 2020 21:21

DSÖ tarih verip uyardı

DSÖ yetkilisi Dr. Ranieri Guerra katıldığı bir yayında korona virüs salgınına yönelik korkutucu bir uyarıda bulundu. Dr. Guerra, virüste ikinci dalganın sonbaharda gelebileceğine ve 50 milyon insanın öleceğini ifade etti.

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Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına alırken, Worldometers'ın verilerine göre 10 milyon vaka sınırına dayanan salgında şimdiye dek 492 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke normalleşme adımları atarken, salgında ikinci dalga endişesine ilişkin en korkutucu uyarılardan biri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Dr. Ranieri Guerra’dan geldi.İtayan Rai TV'ye konuşan Dr. Ranieri Guerra, normalleşmeyle birlikte kaldırılan kısıtlamaların vakaların artmasında kritik rol oynayacağını söylerken, ikinci dalgada milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.

İSPANYOL GRİBİNE BENZİYOR”

İspanyol gribi ile koronavirüs salgınını kıyaslayan Dr. Guerra, "Korona ile benzer şekilde ilerleyen İspanyol gribi, yaz aylarında düşüş göstermiş ancak eylül ve ekim aylarında yeniden zirve yapmıştı. Oluşan bu ikinci dalgada 50 milyon insan hayatını kaybetti. Salgın ortaya koyduğumuz hipotezlerdeki gibi ilerliyor" dedi. 
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