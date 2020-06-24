Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ tüm dünyayı uyardı /24 Haziran 2020 19:59

DSÖ tüm dünyayı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsü salgını ile ilgili yapılan haftalık toplantıda ürperten bir açıklamada bulundu. Virüsün yayılımının birçok ülkede yavaşlamasına rağmen DSÖ yetkilileri gelecek hafta dünya genelindeki vaka sayının 10 milyonu aşacağını açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, dünya genelindeki corona virüsü vaka sayısının gelecek hafta 10 milyonu geçmesini beklediğini belirtti.

Şu an itibariyle dünya genelindeki vaka sayısı yaklaşık 9.3 milyon olarak kabul ediliyor.Tedros Suudi Arabistan’ın aldığı Hac yasağı kararını desteklerken dünyanın pek çok yerindeki hastanelerde solunum cihazı sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti.

AMERİKA KITASI HENÜZ PİK YAPMADI

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Dr. Mike Ryan ise Güney ve Orta Amerika’daki vaka sayılarının henüz pik noktasına ulaşmadığını belirtti.Ryan bölgedeki ölüm ve vaka sayılarının önümüzdeki günlerde artabileceğini de ifade etti.

Dr. Ryan bölge ülkelerinin geçtiğimiz hafta yüzde 25 ile 50 arasında artışları tecrübe ettiğini söyledi.
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