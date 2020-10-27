Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ tüm dünyayı uyardı /27 Ekim 2020 19:31

DSÖ tüm dünyayı uyardı

Tüm dünyada 43,5 milyonu aşkın kişinin yakalandığı ve 1 milyon 160 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği koronavirüs salgınının önü alınamıyor. Tedbirlerin gevşetilmesi ve yeni normalleşmenin etkisiyle kışa girerken koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Salgının Avrupa ayağında ise günlük vaka sayılarından rekor yaşanıyor.

SHABER3.COM

Birçok Avrupa ülkesi yeni tedbir paketleri açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Avrupa koronavirüsün yeni merkez üssü haline geldi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan COVID-19 vakalarının yüzde 46’sının ve ölümlerin iüçte birinin Avrupa’da olduğunu belirten DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, “Dolayısıyla, Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok” dedi.

Ryan, “Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ryan, salgının kontrol altına alınabilmesi için daha kapsamlı önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ryan önlemler arasında hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve "evde kal" uygulamasına tekrar geçilmesinin de olabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin yoğunlaştığını ifade etti.

Ghebreyesus, “Kimse daha fazla sözde karantina (sokağa çıkma yasağı) istemiyor. Ama bundan kaçınmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ tüm dünyayı uyardı Sonraki Haber >>

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:12