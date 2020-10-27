DSÖ tüm dünyayı uyardı

Birçok Avrupa ülkesi yeni tedbir paketleri açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Avrupa koronavirüsün yeni merkez üssü haline geldi.







Geçtiğimiz hafta açıklanan COVID-19 vakalarının yüzde 46’sının ve ölümlerin iüçte birinin Avrupa’da olduğunu belirten DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, “Dolayısıyla, Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok” dedi.





Ryan, “Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.





Ryan, salgının kontrol altına alınabilmesi için daha kapsamlı önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ryan önlemler arasında hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve "evde kal" uygulamasına tekrar geçilmesinin de olabileceğini söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin yoğunlaştığını ifade etti.





Ghebreyesus, “Kimse daha fazla sözde karantina (sokağa çıkma yasağı) istemiyor. Ama bundan kaçınmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.