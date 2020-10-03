DSÖ: Türkiye korona verilerini uluslararası standartlara göre açıklasın

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, nisan ayındaki test kapasitesini, ağustos ayından itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisi takdirle karşılandı. Ancak örgüt, Covid-19 verilerinin DSÖ'nün konuyla ilgili rehberi doğrultusunda raporlanmasını talep etti.





Açıklamada, "Risk altındaki kişiler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları, test açısından önceliklendirilmektedir." denildi.





Test yapılmasının, salgının kontrol altına alınmasında önemli bir tedbir olduğuna dikkat çekilen DSÖ açıklamasında, "Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Covid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur." değerlendirmesine yer verildi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Covid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır." dedi.





DSÖ'nün; veri toplama ve salgına yönelik önlemlerin, örgütün 2005 yılında çıkardığı "Uluslararası Sağlık Yönetmeliği" ile uyumlu bir şekilde yapılması çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin de dahil olduğu tüm Üye Ülkeler ile gerek görüldüğü ölçüde düzenli istişarelere devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.





Ayrıca örgütün, salgının durdurulması için salgına ilişkin veri paylaşımlarını iyileştirme, kanıtlara dayalı kararları destekleme ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümlerini ele almak üzere, bölge ülkelerini bir araya getirmeyi planladığı bildirildi.