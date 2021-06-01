Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ, Türkiye'de de kullanılan Çinli Sinovac aşısını onayladı /01 Haziran 2021 18:07

DSÖ, Türkiye'de de kullanılan Çinli Sinovac aşısını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de kullanılan Çin'li Sinovac'ın CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

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DSÖ yaptığı açıklamada, CoronaVac'ın 18 yaş üstü yetişkinler için kullanılmasının uygun olduğunu ve 2 ila 4 hafta sonra ikinci dozun önerildiğini söyledi.

CAN KAYBINI ÖNLEMEDE YÜZDE 100, BULAŞTA YÜZDE 94 ETKİLİ

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Ayrıca, izlenen grupta Covid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.
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