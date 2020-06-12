DSÖ uyardı: Koronavirüs Afrika'da hızla yayılıyor, daha fazla teste ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Afrika kıtasında yayılımının arttığı uyarısında bulundu ve kıtada yaşanan test kitlerine ihtiyacına dikkat çekti.





Afrika kıtasında 200 bini aşkın Covid-19 vakası olduğu belirtilen DSÖ açıklamasında, virüsün kıtada yayılımının hızının ivme kazandığı ifade edildi. Eski kıtada en az 5 bin 600 kişinin pandemi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan örgüt, kıta ülkelerinde yeterli sayıda test kiti bulunmadığı konusunda uyarıda bulundu.





DSÖ Afrika Bölge Müdürü Matshidiso Moeti, Afrika kıtasında görülen vaka sayısının tüm dünyada görülenin yüzde 3'ünden az olduğunu ancak yayılım hızının endişe verici olduğunu ifade etti.