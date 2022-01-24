DSÖ uyardı: Omicron’dan daha ölümcül bir varyant çıkabilir

Koronavirüste (Covid-19) ortaya çıkan Omicron varyantıyla birlikte vakalarda hızla artış yaşanırken, salgının bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği tartışılıyor.







Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bu konuda bir uyarı geldi ve Omicron’dan daha ölümcül varyantların ortaya çıkabileceği belirtildi.





DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un Omicron varyantının son varyant olduğunu söylemenin ve salgında sona gelindiğini varsaymanın tehlikeli olduğunu söyledi. Ghebreyesus, “Daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi” dedi.





‘OMİCRON VAKALARI, 2020’DEKİ TÜM VAKALARDAN DAHA FAZLA’







Salgının başlamasının ardından geçen iki yılda dünya genelinden 350 milyon vaka, 5,5 milyon da ölü sayısı bildirildiğini belirten Ghebreyesus, “Hepimiz bu rakamların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz” diye konuştu.





Omicron varyantının ilk kez dokuz hafta önce ortaya çıkmasından bu yana DSÖ’ye 80 milyondan fazla vaka bildirildiğine dikkat çeken Ghebreyesus, bu rakamın 2020’nin tamamında bildirilen vaka sayısından daha fazla olduğunu vurguladı.





‘FARKLI SENARYOLAR VAR’





Ghebreyesus, salgının nereye gidebileceği ve akut dönemin nasıl sona erebileceğine dair farklı senaryolar olduğunu söyledi.





DSÖ Genel Direktörü, “Omicron’un son varyant olacağını veya bunun oyunun sonu olduğunu varsaymak tehlikelidir. Aksine, küresel olarak koşullar daha fazla varyantın ortaya çıkması için ideal durumda. Daha bulaşıcı, daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi” ifadelerini kullandı.