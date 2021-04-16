Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: 'Vaka sayıları endişe verici bir biçimde artıyor' /16 Nisan 2021 21:20

DSÖ: 'Vaka sayıları endişe verici bir biçimde artıyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 vaka artışına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ’ye göre, vaka sayıları dünya genelinde endişe verici bir biçimde artıyor. Geçen hafta 541 bin 960 yeni vakanın tespit edildiğini belirten DSÖ, altı haftalık düşüşten sonra yeni vakaların tekrar yükselişe geçmeye başladığına dikkat çekti.

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Virüsün bulaşma oranı ise pandemi başladığından bu yana görülen en yüksek seviyeye yaklaşıyor. Teşkilatın merkezinin bulunduğu Cenevre’den çevrimiçi brifing veren DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ciddi boyutlarda enfeksiyonlardan kurtulmayı başaran ülkelerde de şimdi yeni vakalarda derin artışlar gözlemlendiğini aktardı.

“Vakalar ve ölümler, endişe verici oranlarda artmaya devam ediyor” ifadesini kullanan DSÖ Başkanı, bu yılın başına kadar 900’den az vaka ve sadece dokuz ölüm rapor eden Papua Yeni Gine’de şimdi 9 bin 300’ün üzerinde vaka ve 82 ölümün bildirilmesini örnek gösterdi. 

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Corona virüsünün yol açtığı can kayıpları 3 milyona yaklaşıyor. Avrupa'da da bu hafta ölü sayısının 1 milyonu geçtiği açıklanmıştı.
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