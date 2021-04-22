Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ ve EMA Sputnik V aşısını inceleyecek /22 Nisan 2021 21:21

DSÖ ve EMA Sputnik V aşısını inceleyecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), Mayıs ile Haziran ayları arasında Rusya'nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretildiği laboratuvarları denetleyeceği açıklandı.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi, DSÖ'nün ve Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), Mayıs ile Haziran ayları arasında Rusya’nın Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretildiği laboratuvarları teftiş edeceğini açıklayarak, “İyi üretim uygulamaları için yerinde denetimlerin 10 Mayıs’tan Haziran ayının ilk haftasına kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor” dedi.

Denetim tarihlerinin üretici ile kararlaştırıldığını belirten temsilci, hem DSÖ hem de EMA’nın, inceleme sürecinin bir parçası olarak Sputnik V’in geliştiricisi olan Gamaleya Merkezi'nden sürekli veri aldığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının, DSÖ ve EMA'nın ziyaretini takip eden haftalarda aşının DSÖ tarafından onaylanabileceğini açıkladı.

Dünyanın ilk tescilli corona virüsü aşısı olan Sputnik V, dünya genelinde şu ana kadar 60 ülkede acil kullanım için onaylandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ ve EMA Sputnik V aşısını inceleyecek Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:53