Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: Veba salgını kontrol altına alındı /07 Temmuz 2020 20:00

DSÖ: Veba salgını kontrol altına alındı

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan bubonik veba salgının kontrol altında olduğunu ve büyük bir risk teşkil etmediğini açıkladı.

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 Bayannur şehrindeki yerel otoriteler hafta sonunda tespit edilen şüpheli bubonik veba vakasının ardından şehir genelinde uyarı yayınlamıştı. Aynı şehirde geçtiğimiz kasım ayında ikisi pnömonik veba olmak üzere 4 vaka daha tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris Cenevre'de düzenlenen basın açıklamasında Çin'deki salgınları Çin ve Moğol yetkililerle işbirliği içerisinde yakından takip ettiklerini söyledi. Harris süreci dikkatle izlediklerini ama şu aşamada yüksek risk olduğunu düşünmediklerini belirtti.  

KARA VEBA NEDİR?

Bubonik veba ortaçağlarda Kara Ölüm olarak bilinen veba salgınlarına neden olan bir hastalık türü. Son derece bulaşıcı ve öldürücü olan hastalık çoğu zaman kemirgen hayvanlar kanalıyla taşınıyor.

Bakteri kaynaklı bubonik veba pire ısırığı ve hastalıklı hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşıyor. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarına neden olan bakteri Ortaçağ'da Avrupa'da 50 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Bu nedenle hastalık "kara ölüm" ve "kara veba" olarak adlandırılıyor.  
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