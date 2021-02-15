Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ: Virüs 2019 Aralık'ta Wuhan'da serbestçe dolaşıyordu /15 Şubat 2021 13:49

DSÖ: Virüs 2019 Aralık'ta Wuhan'da serbestçe dolaşıyordu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus'ün çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından Peter Ben Embarek, "Virüs, 2019 Aralık ayında Wuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu" dedi.

SHABER3.COM

Çin'in Wuhan kentini ziyaret eden WHO uzmanlarından Peter Ben Embarek, CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

'EN AZ BİN KİŞİYE DAHA BULAŞMIŞ OLABİLİR'

Aralık 2019'da virüsün Wuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirten Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi.

Heyetin, 8 Aralık 2019'da Wuhan'da Covid-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının WHO heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti.

Çin'de henüz incelenmeyen yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması yönünde çağrıda bulunan Embarek,  Wuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri incelediklerini kaydetti. Embarek, Wuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ: Virüs 2019 Aralık'ta Wuhan'da serbestçe dolaşıyordu Sonraki Haber >>

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Hizmetle Yüzleşme

Hizmetle Yüzleşme

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

"Karantinadayken duruşmaya gitmedim diye yakalama kararı çıkardılar"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:28:36