DSÖ: Virüs 2019 Aralık'ta Wuhan'da serbestçe dolaşıyordu

Çin'in Wuhan kentini ziyaret eden WHO uzmanlarından Peter Ben Embarek, CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.







'EN AZ BİN KİŞİYE DAHA BULAŞMIŞ OLABİLİR'





Aralık 2019'da virüsün Wuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirten Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi.





Heyetin, 8 Aralık 2019'da Wuhan'da Covid-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının WHO heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti.





Çin'de henüz incelenmeyen yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması yönünde çağrıda bulunan Embarek, Wuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri incelediklerini kaydetti. Embarek, Wuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını belirtti.