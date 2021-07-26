Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: Yakın gelecekte üç kanser türü yok edilebilir /26 Temmuz 2021 11:28

DSÖ: Yakın gelecekte üç kanser türü yok edilebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, dünyanın önümüzdeki birkaç on yılda aynı anda birkaç kanser türünü yenme şansı olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, mayıs sonunda, kadınlar arasında en yaygın dördüncü kanser türü olarak kabul edilen rahim ağzı kanserine karşı zafere yakın olduklarını açıklamıştı. Hastalığın iyi araştırılmış ve etken maddesi olan insan papilloma virüsüne (HPV) karşı güvenli ve etkili bir aşının geliştirildiği ifade edilmişti.

DSÖ uzmanları, akciğer kanserine karşı zaferin çok yakın olduğuna inanıyor. Ancak bunun için sigaradan vazgeçilmesi gerekiyor. DSÖ uzmanlarının değerlendirmesine göre, insanlar sigara içmeseydi akciğer kanserler vakalarının yüzde 90'ı olmazdı.

Uzmanlar, sigara dumanının 60’tan fazla kanserojen içerdiğini ve nikotinin sinir sistemini baskıladığını hatırlatıyor. Vapeler ve hafif sigaralar da tehlike arz ediyor.

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda karaciğer kanseri ile kolon kanserinin de yok olabileceğini dile getiriyor. Bunun için alkol tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ: Yakın gelecekte üç kanser türü yok edilebilir Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:55