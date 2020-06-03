DSÖ yetkilileri de Çin'i suçluyor: Kuşkular doğru mu?

Associated Press haber ajansı, DSÖ'nün kulislerinde resmi açıklamaların tam tersine bir durum yaşandığını ve örgütün Çin'den bilgi almakta oldukça zorlandığı iddia etti.







İddialara göre, Covid-19'un genetik şifresi DSÖ'ye haftalar sonra bildirildi ve bu konuda da gecikme yaşandı.





Bu gecikmenin birçok ülkede salgının hızla yayılmasına neden olduğu, test, ilaç ve aşı konusunda geç kalınmasına yol açtığı ifade edildi. Hastalar hakkında yeterince bilginin paylaşılmamasının da ölümcül virüsün dünya genelinde hızla yayılmasına neden olduğu savunuldu.





Covid-19 genetik şifresinin 2 Haziran'da ortaya çıkmasına rağmen Çin'in bu tutumundan dolayı DSÖ'nün 30 Haziran'da harekete geçebildiği ifade ediliyor.





Çin Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri sıkı bir şekilde kontrol ettiği görüldü.





Çin hükümetine bağla laboratuvarlar, Covid-19'un genetik şifresini bir başka laboratuvarın 11 Ocak'ta bilgileri paylaşmasının ardından gün ışığına çıkardı.





Çin böylece en az iki hafta boyunca vakalar ve hastalar hakkında DSÖ'ye detaylı bilgileri vermekte gecikti.





DSÖ'de Covid-19 konusunda teknik sorumlu olan Amerikalı Maria Van Kerkhove'un bir toplantıda, "çok az bilgiye sahibiz" dediği ortaya çıktı.





Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkeler, koronavirüs salgınının küresel çapta ele alınışı hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.





ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i övdüğü gerekçesi ile birçok kez DSÖ'yü eleştirdi. Daha sonra ise yardımları tamamen durdurma kararı aldı. Trump, Çin'i özellikle salgının boyutunu gizlemekle suçluyor.





Dünya çapında şu ana kadar 6 milyon kişi Covid-19'a yakalandı, 375 bin kişi ise hayatını kaybetti.