Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ yetkilisi: Ruh sağlığınızı koruyun, evde ne kadar kalacağımız belirsiz /27 Mart 2020 10:52

DSÖ yetkilisi: Ruh sağlığınızı koruyun, evde ne kadar kalacağımız belirsiz

Koronavirüs nedeniyle kendini izole edenlerin yetersiz bilgi ya da bilgi kirliliği kaynaklı “kaygı artışına” dikkat çeken DSÖ Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Kahıloğulları, "Bilginizi güncelleyin ama kirli bilgiden uzak durun. Bilgiyi güvenilir kaynaklardan alın" dedi

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahıloğulları, koronavirüs nedeniyle kendini izole eden vatandaşların günlük rutinlerini korumalarını istedi. Virüsün yayılımını önlemek kadar virüsle ilişkili ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini önlemenin de önemine dikkati çeken Kahıoğulları, "Korkmazsak, kaygı duymazsak önlem almayız. Eğer çok fazla kaygı duyarsak bu da gerçeği değerlendiremememize yol açar. İki nedenden ötürü evde izolasyon hepimizi zorluyor. Bir; kendimizi engellenmiş hissediyoruz. Bir de çok fazla sıkıntı hissi oluyor. Evde neler yapılabilir diye pratiğimizi kaybetmiş durumdayız" dedi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Kahıloğulları, evden çalışan, kendisini evde izole eden, sokağa çıkmayan vatandaşlara, ruh sağlıkları için şunları önerdi:

"Günlük rutininizi koruyun. Normalde sabah 08.00’de kalkıp işe gidiyorsanız, yine 08.00’de kalkın. İşe gidecekmiş gibi hazırlığınızı yapın. Evinizin bir bölümünü kendinize çalışma yeri olarak ayarlayın. Diğer rutin çocuklar için okul. Bu süreci tatil olarak görmekten çok uzaktan eğitim olarak düşünüp, uzaktan eğitim ile ilgili ne yapabilirsek... Yaşlılar ne yapıyorlardı? Sabah kalkıyorlardı belki dışarı çıkıyorlardı. O rutini sokağa çıkmak değil de balkona çıkmak olarak yapsınlar. Eğer bir ergen grubuysa, sosyal medyadan düzenlenebilecek arkadaş oturumu yapılabilir."

'Limit belirleyin'

Özellikle yalnız yaşayan bireyler için bu sürecin çok zorlu olabileceğini vurgulayan Kahıloğulları, zorlayıcılığı daha da artıran pek çok faktör olduğunu, bunlardan ilkinin 'hastalık korkusu' olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İzolasyonun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bazı bireylerde ‘Bu süreç uzarsa acaba ihtiyaçlarımı karşılayabilecek miyim?’ diye kaygı var. Bu zorluğu artıran bir neden de yetersiz bilgilenme ya da bilgi kirliliği nedeniyle kaygı düzeyindeki artış. Sürekli sokakta ölen kişilerin olduğu haberi geliyor. Bu bilgilerin doğruluğunu teyit etme şansı olmayabilir. Bu, insanların kaygısını artırıyor. Bu konuda diyoruz ki; mümkün olduğu kadar temiz bilgiye ulaşıp, sosyal medyada limit belirleyin. Bilginizi güncelleyin ama kirli bilgiden uzak durun. Bilgiyi güvenilir kaynaklardan alın. Güvendiğiniz gazeteler, dergiler, televizyonlar ve Sağlık Bakanlığı’ndan alın."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ yetkilisi: Ruh sağlığınızı koruyun, evde ne kadar... Sonraki Haber >>

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

Erdoğan: Sen 'Yerim dar' diyorsun!

Erdoğan: Sen 'Yerim dar' diyorsun!

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:37