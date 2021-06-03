Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den Afrika ile ilgili aşı uyarısı /03 Haziran 2021 23:57

DSÖ'den Afrika ile ilgili aşı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Matshidiso Moeti tarafından yapılan açıklamada Afrika'ya yapılan koronavirüs aşı sevkiyatının durma noktasına geldiğini belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında yüzde 20 artış olduğu halde kıtaya aşı sevkiyatının durma noktasına geldiğini bildirdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, önlemlere uyulmaması, artan nüfus hareketi ve kıtanın güneyinde kış mevsiminin başlamasının birçok ülkede Covid-19 riskini artırdığına dikkat çekilirken, bu artışının Covid-19 aşısı sevkiyatlarının durma noktasına geldiği bir zamanda yaşandığı aktarıldı.

Nüfusun sadece yüzde 2'si aşı oldu

Açıklamada, yaklaşık 20 Afrika ülkesinin elindeki dozların üçte ikisinden fazlasını tükettiği hatırlatılarak, dünya nüfusunun yüzde 24'ü en az 1 doz aşı olmuş iken, Afrika'da nüfusun sadece yüzde 2'sinin aşı yaptırabildiği vurgulandı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, birçok ülke riskli grupların yanı sıra çocukları dahi aşılarken, Afrika ülkelerinin ikinci doz aşıları bile temin edemediğini ifade etti.

Moeti, önemli ölçüde aşılamanın yapıldığı tüm ülkeleri elindeki aşıları paylaşmaya çağırdı.
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