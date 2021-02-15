Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den AstraZeneca aşısına ile ilgili yeni karar /15 Şubat 2021 21:47

DSÖ'den AstraZeneca aşısına ile ilgili yeni karar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından diğer bazı koronavirüs aşılarına oranla nispeten ucuz olan AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdiği ve böylece gelişmekte olan ülkelerin bu aşıya erişimimi biraz daha kolay olabileceği belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi. DSÖ'nün bu adımı, gelişmekte olan ülkelerin nispeten ucuz olan aşıya erişimini mümkün kılacak.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada, "Aşıların hızlı dağıtımı için artık her şeye sahibiz. Ancak yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor" dedi.

Ghebreyesus, "Covid-19 aşı geliştiricilerine, dosyalarını aşıyı satabilecekleri yüksek gelirli ülkelere sunarken, aynı zamanda DSÖ'ye de sunmaları için çağrı yapmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

DSÖ'nün incelemesi, AstraZeneca aşısının güvenlik için "sahip olunması gereken" kriterleri karşıladığını ve etkinliğinin faydasının risklerinden daha ağır bastığını ortaya koyuyor.

AstraZeneca-Oxford aşısının onayı, DSÖ tarafından acil kullanım onayı alan Pfizer-BioNTech aşısı da dahil olmak üzere diğer geliştiricilere göre daha ucuz ve dağıtılması daha kolay olduğu için olumlu karşılandı.

AstraZeneca'nın aşısı, DSÖ'nün küresel aşı projesi COVAX'ın da aslan payını oluşturuyor. Proje kapsamında, şubat ayının sonundan itibaren yoksul ülkelere 330 milyon dozdan fazla aşı dağıtılmaya başlanacak.
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