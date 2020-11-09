DSÖ'den Covid-19 açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nün 194 üyeli en üst karar alma organı 73. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) toplantısı, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezinde başladı.







DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı konuşmada 1 dakikalık sessizliğin ardından Covid-19 vakalarının 50 milyona, can kaybının ise 1,2 milyona ulaştığını hatırlattı.





“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”





Ghebreyesus, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) reform çabalarına atıfta bulunarak, DSÖ’nün finansmanının beklentiler ve mevcut kaynaklar arasındaki “büyük ayarsızlığı” sona erdirmek için daha esnek ve öngörülebilir hale gelmesi gerektiğini vurguladı.





Ghebreyesus, toplantıda sağlık bakanlarına “Hala yapacak çok işimiz var, ancak doğru yolda olduğumuza inanıyoruz” sözleri ile seslendi.





DSÖ Genel Direktörü, ”Pandemiyi sona erdirmek ve dünyadaki pek çok sorunun kökeninde yatan temel eşitsizlikleri ele almak için liderliği yeniden hayal etmemiz, karşılıklı güven ve karşılıklı hesap verebilirlik üzerine inşa etmemiz gerekiyor” dedi.





AŞI AÇIKLAMASI





Tedros, pandemiyi durdurmak için geliştirilen Covid-19 aşılarının adil bir şekilde ve “özel mallar değil, küresel kamu malları” olarak tüm dünyaya tahsis edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.





BİDEN VE HARRİS'E TEBRİK





Ghebreyesus, uluslararası toplumu bir ortak amaçta yeniden toplanmaya çağırarak, “Bu ruhla seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ediyoruz ve yeni yönetimle çok yakından çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.





Trump, ABD’nin DSÖ’ye verdiği fonları dondurmuş ve ABD’nin gelecek yıl Temmuz ayında örgütten çekilmesini sağlayacak bir süreç başlatmıştı. Başkan Trump, DSÖ'yü Covid-19 salgınında başarısızlıkla ve “Çin merkezli” olmakla suçlamıştı.





ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bugün ulusal bir corona virüsü görev gücü toplayacağını aktarmış, görevdeki ilk gününde Başkan Donald Trump'ın DSÖ'den ayrılma kararını iptal edeceğini ifade etmişti.