Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den Covid-19 açıklaması /07 Mart 2021 16:27

DSÖ'den Covid-19 açıklaması

Dünyanın korona ile savaşı sürerken, salgının psikolojik yönü ile dikkat çeken açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) geldi. WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, pandemi nedeniyle yaşanan 'kitlesel travma'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.

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Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün yarattığı kitlesel travma ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı açıklamada, kitlesel travmanın İkinci Dünya Savaşı'na kıyasla çok daha fazla olduğunu belirtti.

Ghebreyesus şunları kaydetti: "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok sayıda hayatın etkilenmesi nedeniyle dünya kitlesel travma yaşadı. Korona pandemisinde ise daha fazla hayat etkilendi."

Ghebreyesus, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkisinin uzun yıllar boyunca süreceğini de sözlerine ekledi.

WHO'dan epidemiyolog Maria Van Kerkhove da insanların ruh sağlığının öncelikli olması gerektiğine vurgu yaparak, pandeminin uzun vadede insanlık üzerinde psikolojik açıdan önemli etkisinin olacağı konusunda uyarıda bulundu.
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