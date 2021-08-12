Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den Covid-19 kaynağı açıklaması /12 Ağustos 2021 20:11

DSÖ'den Covid-19 kaynağı açıklaması

Corona virüsü salgınının merkezi olan Çin'in Wuhan şehrinde araştırmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Prof. Dr. Peter Embarek, ilk corona hastasının Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan bir kişinin olabileceğini söyledi.

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Çin’de corona virüsünün kökenini araştıran Prof. Dr. Embarek, Danimarka’da yayın yapan TV2’ye corona virüsü salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

The Sun’da yer alan habere göre, Embarek, coronaya yakalanan ilk kişinin yarasalarla düzenli olarak çalışan ve numune arşivi yapan bir araştırmacının salgının sıfır noktası olma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu söyledi.

“Burası virüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” ifadesini kullanan Embarek, bu durumun doğrudan bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

“BİRİLERİ BİR ŞEY SAKLIYOR OLABİLİR”

Bu konu hakkında Çin ile iletişim halinde olduklarını belirten Embarek “Laboratuvar belgelerine doğrudan erişemedik. Bir sunum yaptık, konuştuk ve sorularımızı sorduk, ancak hiçbir belgeye bakamadık. Birileri bir şey saklamak istiyor olabilir. Kimbilir? Muhtemelen böyle bir olayın arkasında bir insan hatası olduğu için bunu kabul etmiyorlar” dedi.

ÇİN İDDİALARI REDDEDİYOR

Geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü , Çin’de yaptığı araştırmalarda virüsün yarasalarda ortaya çıktığı iddiasında bulunarak, insanlara yayılmadan önce bir ara hayvana yayıldığını belirten raporlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Çin ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Çin’de en güvenilir laboratuvarlardan biri olarak anılan Wuhan Viroloji Enstitüsü, iddiaların ‘komplo teorisi’nden başka bir şey olmadığını ifade etmişti.
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