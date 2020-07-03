DSÖ'den dünyanın beklediği Covid ilacı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılacak ilaçlarla ilgili başlatılan klinik testlerden kısa süre içerisinde ilk sonuçların alınacağını açıkladı.





DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 39 ülkede 5 bin 500 hasta üzerinde yapılan testlerin ara sonuçlarının iki hafta içerisinde çıkmasını beklediklerini söyledi.





Dayanışma Testi olarak adlandırılan ve ajansın önderliğinde yürütülen çalışma 5 ana dal üzerinde ilerliyordu. Bunlar standart bakım, remdesivir, sıtma ilacı hidroksiklorokin, lopinavir/ritonavir AIDS ilaçları ve interferonla birleştirilmiş lopinavir/ritonavir.





Euronews'in haberine göre, bu aybaşında hidroksiklorokinin halihazırdaki hastalar üzerinde herhangi bir faydası olmadığı tespit edilince damardan testler durdurulmuştu. Fakat ilacın önleyici tedavide kullanılıp kullanılamayacağı yönünde çalışmalar yapılması gerektiği açıklandı.





Öte yandan aşı çalışmaları ile ilgili olarak DSÖ Acil Durum Programları Direktörü Mike Ryan, etkili bir aşının ne zaman hazır olacağı ile ilgili bir takvim vermenin akıllı bir hareket olmayacağını belirtti. Ryan muhtemel bir aşının etkili olduğunu yıl sonuna kadar göstermesi mümkün olsa da asıl sorunun seri üretime ne zaman geçilebileceği olacağını vurguladı.





Halihazırda 18 muhtemel aday üzerinde çalışmalar sürse de henüz kanıtlanmış bir aşı bulunabilmiş değil.





Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 11 milyondan fazla kişi hastalanırken 525 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.