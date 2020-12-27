Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den ilginç açıklama: Covid-19 son pandemi olmayacak; salgınlar hayatın bir gerçeği /27 Aralık 2020 14:24

DSÖ'den ilginç açıklama: Covid-19 son pandemi olmayacak; salgınlar hayatın bir gerçeği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizinin dünyanın karşılaştığı son pandemi olmayacağı uyarısında bulundu. Ghebreyesus, insan sağlığını geliştirmek için yapılan çabaların iklim kriziyle mücadele ve hayvan yaşamını iyileştirme adımları atmadan başarısız olacağını söyledi.

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Uluslararası Epidemi Hazırlığı Günü için konuşma yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgınlar sırasında harcamalar yapıp gelecek olanlar için önlemler almama döngüsünü kınadığını söyledi. 

 
Covid-19 salgınından gerekli derslerin alınması gerektiğini söyleyen Ghebreyesus,  "Uzun zamandır dünya aynı döngü içinde panik ve umursamazlıkla ilerliyordu. Bir salgına para harcıyor ve bittiğinde unutuyoruz. Bu çok tehlikeli bir döngü" dedi. 

Ghebreyesus, "Tarih bize bunun son pandemi olmayacağını ve epidemilerin hayatın bir gerçeği olduğunu gösteriyor. Bu pandemi bize insan sağlığı, çevre ve hayvanlar arasındaki bağı gösterdi" dedi. DSÖ Genel Direktörü, insan sağlığını geliştirmenin yolunun iklim kriziyle mücadele ve hayvan yaşamını iyileştirme olmadan başarısız olacağını ekledi. 

Yeni tip Koronavirüs salgını geçen yıl Çin'de ortaya çıktığından bu yana en az 80 milyon kişiyi etkiledi ve 1.75 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 
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