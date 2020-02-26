DSÖ'den korkutan coronavirüs açıklaması

Çin'deki yeni vaka sayısı 411 iken, Çin dışındaki ülkelerdeki yeni vaka toplamı 427'ye ulaştı.Çin'de patlak veren ve birçok ülkede de görülmeye başlayan coronavirüs tehdidi büyümeye devam ediyor.





Dünya Sağlık Örgütü'ndne yapılan açıklamaya göre, virüs Çin kadar diğer ülkeleri de tehdit eder hale geldi.DSÖ'nün açıkladığı verilere göre, Çin'deki yeni vaka sayısı 411 iken, Çin dışındaki ülkelerdeki yeni vaka toplamı 427'ye ulaştı.





DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsü salgınının henüz pandemi kategorisine ulaşmadığını, dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eder hale gelmediğini kaydetti.





BBC Türkçe’de yer alan habere göre virüsün yayılmasını önlemek için aldığı önlemler bakımından Çin’i öven Ghebreyesus, 19 kişinin öldüğü İran gibi ülkelerde artan vaka sayısının kaygı verici olduğunu söyledi.





Avrupa’da yeni Corona virüsü vakalarının görüldüğü ülkelere Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre’nin ardından Yunanistan da eklendi.Böylece, Corona virüsü ve yol açtığı Covid-19 adlı hastalığın görüldüğü ülke sayısı 40’ı geçti.





Vakaların doğrudan İtalya’daki salgınla bağlantılı olduğu ve buradan yayıldığı düşünülüyor.Dünyada toplam vaka sayısı 80 bini aşarken, gelişmelerin finans piyasalarını da olumsuz etkilediği ve beş gündür borsalarda düşüş kaydedildiği belirtiliyor.