DSÖ'den korkutan açıklama: Böyle giderse başa döneriz!



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 aşılamalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi hastalıkları olan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel olarak, aşıların sayısı, rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda, bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı." diye konuştu.

Ghebreyesus, küresel çapta Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkati çekerek, dünyada şimdiye kadar uygulanan aşıların dörtte üçünün küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğinin altını çizdi.

"2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede, henüz tek bir doz (Kovid-19 aşısı) uygulanmadı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, salgına karşı tüm dünyada eş zamanlı mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz." uyarısında bulundu.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini bildirmişti.

COVAX kapsamında, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor.





DSÖ EKİBİ VUHAN'DA





Koronanın ilk çıktığı Çin’in Vuhan kentinde bulunan DSÖ ekibi, komplo teorilerine konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde incelemelerde bulundu.

Aralık 2019’da koronavirüsün ilk kez tespit edildiği Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.





Salgının başından bu yana ortaya atılan ve en çok kabul gören komplo teorilerinden biri, Kovid-19’un Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden önce atık sulara, oradan hayvanlara, son olarak da kentteki vahşi hayvan pazarı aracılığıyla insanlara bulaştığı yönündeydi. Pekin yönetimi bunun tam tersi yönde teoriler ortaya atarak virüsün dışarıdan ülkeye getirildiğini savunurken, Çin’in uzun süredir DSÖ ekibinin Vuhan’da inceleme yapmasına izin vermemesi şüpheleri arttırıyordu.





SIZMASI ZOR





Ocak ayının ortasında nihayet kente gelen ve Kovid-19’un kökenine ilişkin araştırmalarda bulunan 10 kişilik DSÖ ekibi, hâlâ incelemelerini sürdürüyor. Vuhan’ı ziyaret eden ekipte yer alan St. Petersburg Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nden Rus uzman Vladimir Dedkov, Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün son derece donanımlı ve güvenli olduğunu söyleyerek “Buradan virüs sızdığını hayal etmek zor” dedi.





DSÖden korkutan açıklama: Böyle giderse başa döneriz

YILLAR SÜREBİLİR





Vuhan’daki DSÖ heyetinin başkanı Peter Ben Embarek, laboratuvardaki Çinli muhataplarına meşhur komplo teorilerini de sorduklarını söyledi. AFP ajansına konuşan Embarek, açık sözlü bir görüşme olduğunu belirterek bu komplo teorilerine karşı nasıl açıklama getirdiklerini sorduklarını da kaydetti. Bilimin gerçeklerin peşinde olduğunun altını çizen Embarek, komplolarla ilgili “Eğer hayaletleri takip etmeye başlarsak, bir yere varamayız” dedi. Yetkililer, virüsün ilk çıkış yerini bulmanın yıllar alabileceğini de söyledi.