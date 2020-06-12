Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den korkutan iddia /12 Haziran 2020 19:25

DSÖ'den korkutan iddia

Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir çalışmaya göre, corona virüsü salgını sonrası dünya üzerinde 400 milyon kişi daha "aşırı yoksul" olacak.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, aşırı yoksul olacağı düşünülen kişilerin çoğunun da güney ve doğu Asya’dan olacağı iddia ediliyor.En kötü senaryoya göre, kişi başına düşen gelir yüzde 20 düşebilir. Bu da günde 1.90 doların altında (yaklaşık 13 liranın altında) gelirle yaşayan kişilerin sayısı 1 milyarın üzerine çıkabilir.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının, 3.7 milyar insanın da günlük kazancı 5.5 doların altına düşebilir.Raporu hazırlayanlardan Andy Sumner, Reuters’a “Eğer hükümetler daha fazlasını acilen yapmazsa ve yoksulların günlük gelir kaybını telafi etmezse, dünyanın en fakirlerinin durumu çok sertleşecek” dedi.

Bu durumun yoksulluğun azaltılması çalışmalarını 20-30 yıl geri götüreceğini söyledi.
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