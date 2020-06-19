Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den korkutan rapor /19 Haziran 2020 19:24

DSÖ'den korkutan rapor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde bir milyar çocuğun, yani çocuk nüfusunun yaklaşık yarısının fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve bu durumun corona virüsü salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarla daha da kötüleştiğini açıkladı.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yürütülen araştırmalarda DSÖ, 2017’de dünya çapında 40 bin çocuğun cinayete kurban gittiğini duyrudu.

DSÖ, evde kalma talimatlarının destek kaynaklarını kesmesi ve mağdurların baskılarla başa çıkabilme kabiliyetlerini azaltması yüzünden, corona virüsü salgınının şiddette bir artışa yol açtığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yapılan araştırmanın sonucuna ilişkin “Çocuklara karşı şiddetin artması Covid-19’un rahatsız edici yan etkilerinden biridir. Yeni raporun da gösterdiği gibi, hareket kısıtlamaları, okulların kapanması, sokağa çıkma kısıtlaması ve gelir kayıpları stresin artmasına neden oldu ve çocukların evde şiddet görmesini artırdı”” diye tanımladı.

Raporda ayrıca, ülkelerin yüzde 80’inin ölçülebilir bir önleme programları olmaması nedeniyle, durumun daha da kötüleştiği ve internet ortamındaki siber zorbalık gibi zararlı davranışlarda artış görüldüğü vurgulandı.
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