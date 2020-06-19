DSÖ'den korkutan rapor

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yürütülen araştırmalarda DSÖ, 2017’de dünya çapında 40 bin çocuğun cinayete kurban gittiğini duyrudu.







DSÖ, evde kalma talimatlarının destek kaynaklarını kesmesi ve mağdurların baskılarla başa çıkabilme kabiliyetlerini azaltması yüzünden, corona virüsü salgınının şiddette bir artışa yol açtığını belirtti.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yapılan araştırmanın sonucuna ilişkin “Çocuklara karşı şiddetin artması Covid-19’un rahatsız edici yan etkilerinden biridir. Yeni raporun da gösterdiği gibi, hareket kısıtlamaları, okulların kapanması, sokağa çıkma kısıtlaması ve gelir kayıpları stresin artmasına neden oldu ve çocukların evde şiddet görmesini artırdı”” diye tanımladı.





Raporda ayrıca, ülkelerin yüzde 80’inin ölçülebilir bir önleme programları olmaması nedeniyle, durumun daha da kötüleştiği ve internet ortamındaki siber zorbalık gibi zararlı davranışlarda artış görüldüğü vurgulandı.