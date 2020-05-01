Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den Koronavirüs ölümleri için 'Yanlış tespit' açıklaması /01 Mayıs 2020 21:48

DSÖ'den Koronavirüs ölümleri için 'Yanlış tespit' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, koronavirüs pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, koronavirüs pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı. DSÖ’de görevli Amerikalı bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Maria Van Kerkhove, birçok ülkenin Kovid-19 nedeniyle yaşanılan ölümleri doğru şekilde tespit edemediğini belirtti.

Koronavirüs salgını kapsamında yapılan haftalık basın toplantısını gerçekleştiren DSÖ Başkanı Tedros ve komite üyeleri önemli açıklamalarda bulundu.

DSÖ’de görevli Amerikalı bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Maria Van Kerkhove, birçok ülkenin Kovid-19 nedeniyle yaşanılan ölümleri doğru şekilde tespit edemediğini belirtti.

'GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ULAŞIMINDA SIKINTILAR YAŞANIYOR'

Havacılıktaki kısıtlamalar nedeniyle kargo uçuşlarının taşıdığı gıda ve temizlik malzemelerinin ulaşımında sıkıntılar yaşandığını belirtin DSÖ yetkilileri, ülkeler ve ortaklarıyla birlikte bu sorun üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

'TEHLİKE GEÇMEDİ'

Tedros, zayıf sağlık sistemine sahip ülkeler üzerindeki tehlikenin geçmediğine dikkat çekti. Salgının sağlık sistemi zayıf ülkelerde yeniden artışa geçme tehlikesinden endişe ettiklerini belirten Tedros, bu ülkelere destek verilmesi çağrısında bulundu.

İzolasyon, test ve tedavinin her hasta için uygulanması gerektiğini hatırlatan Tedros, her temasın izlenmesi konusundaki uyarıları yineledi.

Bir başka DSÖ görevlisi Dr. Ryan ise tedbirleri kaldırmaya başlayan ülkelere, vakaların yükselişe geçmesi durumunda yeniden sert tedbirler almaları uyarısında bulundu.
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