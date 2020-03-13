DSÖ'den kritik açıklama

Salgının Avrupa’daki bütün ülkeler için tehdit oluşturduğunu belirten Ghebreyesus, “Koronavirüs salgınlarına maruz kalmayacağına inanan bir ülke ölümcül bir hata yapıyor” dedi.





Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde koronavirüsü pandemi (salgın) olarak ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde yaptığı basın toplantısında DSÖ’nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, “Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık” diye konuşmuştu.