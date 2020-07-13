Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den kritik uyarı /13 Temmuz 2020 19:15

DSÖ'den kritik uyarı

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan tüm dünyaya uyarı: Açık konuşayım, çok fazla sayıda ülke yanlış yönde gidiyor. Temel önlemler alınmazsa, bu pandemi çok daha kötüleşecek.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin temel önlemlere uymaması halinde korona virüsü krizinin gideraçek daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Cenevre’deki DSÖ genel merkezinde gazetecilere bilgi veren Ghebreyesus, “Açık konuşayım, çok fazla sayıda ülke yanlış yönde gidiyor. Virüs hâlâ kamunun bir numaralı düşmanı” dedi.

“Temel önlemler alınmazsa, bu pandemi çok daha kötüleşecek” diyen Ghebreyesus, “Fakat durum böyle olmak zorunda değil” uyarısında bulundu.

Reuters ajansının son verilerine göre, bugün dünya çapındaki korona virüsü vakalarıın sayısı 13 milyonu geçti. Bu veri, küresel vaka sayısının sadece beş gün içinde bir milyon kişi daha artması anlamına geliyor.
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