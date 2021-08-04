Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den kritik 'yeniden aşılama' çağrısı /04 Ağustos 2021 20:09

DSÖ'den kritik 'yeniden aşılama' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeniden aşılanmanın eylül sonuna kadar geçici olarak askıya alınması gerektiğini belirtti.

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DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ek aşı dozları ile aşılanmanın eylül sonuna kadar geçici olarak askıya alınması gerektiğini ifade etti.

Ghebreyesus, “Etkisi olan herkesi, olimpiyat sporcularını, yatırımcıları, iş insanlarını, dini liderleri, aileler ve topluluklardaki her bir kişiyi, en az eylül sonuna kadar ek aşı dozlarını askıya alma çağrımızı desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

"AŞIYA ERİŞİMDE KÜRESEL EŞİTSİZLİK VAR"

Bu arada DSÖ uzmanları, yıl sonuna kadar dünya çapında yeterli sayıda insanın aşılanması amacıyla ek aşıları askıya alma sürelerinin daha da uzatılması gerekebileceğine inanıyor.

DSÖ’nün değerlendirmelerine göre, dünyada Covid-19 aşılarına erişimde küresel bir eşitsizlik meydana geldi ve daha fakir ülkelerde, tamamen aşılanan ya da en az bir doz aşı yaptıran kişilerin sayısı, aşıların üretildiği ve hükümetlerin yeniden aşılanma konusunu dile getirmeye başladığı daha zengin ülkelere göre çok daha az.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, daha önce de eylül ayına kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 10’unun aşılanması çağrısında bulunmuştu.
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